Sundhed

Hvis du har lyst til at komme i gang med at løbe, er der hjælpe at hente hos Ringe Løbeklub, der starter nye begynderhold op i denne uge.

Ringe: Siden 2012 har Ringe Løbeklub arrangeret specielle opstartshold for folk, der gerne vil i gang med at løbe. Det foregår altid fra starten af januar, og træningen er planlagt gennem 12 uger, så alle kan deltage.

- Men vi fortæller også deltagerne fra starten af, at det er meningen, de skal løbe et par gange om ugen ved siden af de to gange, vi løber på begynderholdet, siger formand for Ringe Løbeklub, Marianne Beyer.

“ Begynderløbet har vundet meget indpas, og vi er imponeret over, at vi kan trække 40 til 50 nye løbere ind hvert år, for det er begrænset, hvor mange der bor i Ringe og omegn Marianne Beyer.

- Det kræver megen disciplin, og der er nogle, der falder fra, fordi de enten finder ud af, at det ikke er noget for dem, eller at de ikke kan holde til det, fordi de ikke overholder den træningsplan, der er lavet til dem, siger Marianne Beyer.

Hun kan fortælle, at interessen for at løbe er vokset støt gennem flere år, og at Ringe Løbeklub er vokset til 90 medlemmer.

- De seneste 10 år er der sket meget. Vi har nærmest fået fordoblet vores medlemstal, og det skyldes også, at vi har struktureret om. Tidligere mødtes vi to gange om ugen og løb 10 kilometer i en hurtig og en langsom gruppe, men vi har udviklet programmet, så vi har fem grupper plus et begynderhold, og der er forskellige træningsplaner for hver af grupperne, siger hun.